A cena senza pagare il conto, denunciata 32enne

Vanno a cena al porto e dopo aver consumanto se ne vanno senza pagare il conto. Uno dei camerieri del locale se ne accorge, li rincorre fino alla Banchina Nazario Sauro e chiama il 112. I poliziotti delle volanti intervenuti hanno così fermato la coppia, un uomo e una donna, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di sostanze alcooliche.

I due hanno urlato minacce contro i poliziotti che quindi li hanno condotti presso gli uffici della Questura dove la donna è stata identificata per una senigallese di 32 anni mentre l'uomo un libico di 36 anni senza fissa dimora. La donna in precedenza aveva fornito false generalità così è stata denunciata in stato di libertà.



