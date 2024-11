Carabinieri, luogotenente Luconi lascia comando Castelfidardo

Il Comandante Provinciale Carabinieri di Ancona, il colonnello Roberto Di Costanzo, stamattina, ha ricevuto, per un saluto di commiato, il luogotenente Roberto Luconi, comandante della Stazione di Castelfidardo, che, dopo due anni e mezzo, ha lasciato il comando e, da lunedì, sarà in servizio al Comando Legione Carabinieri "Marche" di Ancona.

Il luogotenente Luconi, classe 1969, nativo di Jesi, sposato, con due figli, si è arruolato nell'Arma alla Scuola Allievi di Torino nel 1989 e, dopo un breve periodo trascorso come Carabiniere al 5/o Battaglione (ora Reggimento) "Emilia Romagna" di Bologna, vinto il concorso per sottufficiale, dopo il corso a Velletri e Vicenza, è stato destinato, quale addetto, al 4/o Battaglione Carabinieri "Veneto" di Mestre.

Dal luglio del 1993 ha fatto ininterrottamente servizio nell'Arma Territoriale, prima come Sottufficiale in sottordine alle Stazioni di Peschiera del Garda (Verona) e Bussolengo (Verona), poi, rientrato nelle Marche, alla Stazione, poi elevata a Tenenza, di Falconara Marittima.

Tra il 2010 e il 2015 ha prestato servizio all'Aliquota Operativa prima a Jesi e poi a Osimo, dove ha fatto anche l'addetto alla Stazione, prima di assumere, nell'aprile del 2022, il comando della Stazione di Castelfidardo, dove si è fatto apprezzare per l'importante contributo professionale e i brillanti risultati raggiunti dal punto di vista operativo. "Al Luogotenente Luconi e alla sua famiglia i più sinceri auguri anche da parte di tutti i Carabinieri della Provincia di Ancona".



