Ruba un furgone a Pesaro e scappa a Fano, arrestato

I carabinieri della compagnia di Fano hanno arrestato un uomo, di 38 anni, di origine pakistana e senza fissa dimora in Italia, per il furto di un furgone nel centro della città di Pesaro. In seguito al furto di quest'ultimo, avvenuto il 20 novembre, nel tentativo di sfuggire alle autorità, l'uomo ha percorso a gran velocità le vie pesaresi dirigendosi verso Fano, causando tre incidenti stradali distinti e continuando a proseguire la sua fuga.

Le ricerche sono proseguite fino a quando un equipaggio dell'aliquota radiomobile ha intercettato il veicolo, condotto dal 38enne, nel Comune di Fano. L'uomo è stato fermato arrestato per furto aggravato, e poi trattenuto, su disposizione del pubblico ministero di Pesaro, presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Fano. Il giorno seguente il tribunale di Pesaro, con processo per direttissima, ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA