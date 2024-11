Tajani, 'auguri al sindaco di Ancona nuovo vicario Anci'

"Voglio anche formulare i miei migliori al sindaco di Ancona Daniele Silvetti (esponente di Forza Italia, ndr), nuovo vice presidente vicario, persona che conosco da tanti anni". Così il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenuto all'Assemblea Anci a Torino.

"Lo ringrazio anche - ha aggiunto - per aver accolto la trilaterale che abbiamo organizzato come Ministero degli Esteri con i governi di Croazia e Slovenia, poi facendo partecipare anche il ministro degli Esteri austriaco". "Quindi è un altro modo per far sì che il governo sia vicino ai cittadini - ha concluso Tajani - perché credo che noi dobbiamo in ogni modo valorizzare tutte le città italiane. Questo è il compito del governo. Anche durante il G7, abbiamo cercato di farlo in tutti gli eventi internazionali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA