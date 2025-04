Maltrattamenti in famiglia, quattro denunciati nel Fermano

Maltrattamenti in famiglia e, in alcuni casi, atti di violenza nei confronti delle vittime, tutte donne, commessi anche davanti ai figli minorenni. Quattro uomini residenti nel Fermano sono stati così denunciati dai carabinieri che hanno fatto anche scattare il "codice rosso", l'impianto normativo che prevede misure urgenti per contrastare la violenza domestica e di genere, prevedendo procedure accelerate per la tutela delle vittime.

I casi sono stati portati allo scoperto a Petritoli, Amandola, Falerone e Santa Vittoria in Matenano. Nel primo caso a finire nei guai un 45enne che ha maltrattato la moglie, anche sotto gli occhi della figlia.

A Falerone, invece, denunciato un 22enne di Montappone (Fermo). Già nel maggio 2023, il giovane aveva agito con comportamenti minacciosi e vessatori nei confronti della sua ex convivente e della madre di quest'ultima, anche in presenza del loro figlio minore.

A Santa Vittoria in Matenano, deferito un 56enne per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da una donna del posto. Il soggetto era stato denunciato in stato di libertà già nel dicembre 2023 per maltrattamenti in famiglia commessi tra l'ottobre e il dicembre dello stesso anno. L'uomo era stato nuovamente denunciato nel marzo dello scorso anno sempre per maltrattamenti in famiglia reiterati nei confronti della sua ex convivente.

Ad Amandola, infine, denunciato un 36enne di origine romena: dal dicembre scorso per vari episodi di maltrattamenti, minacce e vessazioni ai danni della convivente anche in presenza della propria figlia minore. In questo caso, la vittima e la figlia minorenne sono state collocate in una struttura protetta.





