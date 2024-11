Pmi Day Confindustria giovani Ascoli, quasi 800 partecipanti

Ha preso il via oggi ad Ascoli Piceno la quindicesima edizione del Pmi day, la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, organizzata da Piccola Industria Confindustria insieme alle associazioni del Sistema, con una serie di iniziative messe in campo in tutte le regioni, programmate anche in altre date.

L'attenzione rimane puntata sull'impegno delle imprese nel raccontarsi ai giovani attraverso incontri e visite guidate in azienda che coinvolgono, oltre agli studenti, anche insegnanti, famiglie, istituzioni locali e stampa. Un appuntamento fisso in cui le imprese riaffermano il loro ruolo di attore sociale sul territorio e lanciano ancora una volta l'allarme sull'enorme gap di competenze e figure professionali tecnico-scientifiche che affligge il Paese. Dal 2010, anno di nascita della manifestazione, le Pmi di Confindustria hanno aperto le loro porte complessivamente a più di 550mila ragazzi.

Sul territorio sono state coinvolte 789 persone tra studenti e insegnati, provenienti da 9 scuole superiori, che hanno aderito alle attività proposte dalle 16 imprese aderenti.

L'edizione 2024 ha come focus "Costruire". Costruire consapevolezza delle proprie aspirazioni e delle opportunità per realizzarle. "Un grande interesse per questa iniziativa - dichiara Pietro Marini, presidente Piccola Industria Confindustria Ascoli Piceno - che si incasella perfettamente nella settimana europea della cultura d'impresa e che ogni anno ci mette alla prova per soddisfare tutte le numerose richieste che pervengono dalle scuole alla nostra struttura organizzativa.

Diventa anche importante ricordare che tale attività aderisce completamente anche all'esigenza delle scuole di sottoporre agli studenti, percorsi qualificati per le competenze trasversali e l'orientamento".



