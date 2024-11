Ruba in abitazione e scappa, arrestato dalla polizia ad Ancona

Dopo un furto compiuto in un'abitazione a Passo Varano di Ancona, un 45enne è stato arrestato dalla polizia e poi sottoposto a misura di prevenzione dell'avviso orale da parte del questore Cesare Capocasa: dagli accertamenti effettuati a seguito dell'arresto è emerso che l'uomo era già gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona nonché molteplici violazioni del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti. Precedenti per i quali era già destinatario di un'altra misura di prevenzione emessa da un'altra Autorità di Pubblica Sicurezza.

Dunque è stato valutato come persona socialmente pericolosa con particolare inclinazione a commettere reati. Se l'uomo dovesse reiterare la condotta, gli verrà applicata una misura più grave e limitativa.

I poliziotti della Questura dorica erano intervenuti ieri pomeriggio a Passo Varano di Ancona: i proprietari avevano trovato un soggetto nel loro appartamento, intento a rovistare nei cassetti. L'uomo, 45 anni italiano, vistosi scoperto era riuscito a prendere un paio di orecchini e poi era salito su un autobus di linea urbana. I poliziotti hanno intercettare la corsa dell'autobus lungo il tragitto e a Tavernelle hanno fatto scendere l'uomo e lo hanno condotto in questura dov'è stato arrestato per f urto. Addosso gli sono stati trovati, oltre alla refurtiva, anche alcuni arnesi atti allo scasso. il 45enne è stato anche deferito in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. L'arresto è stato poi convalidato e il giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora dalla provincia di Ancona.



