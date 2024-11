Scoperti 31 lavoratori in nero in due aziende, tre denunce

Tentano di inserire 31 lavoratori stranieri in due aziende agricole di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) e Grottazzolina (Fermo): denunciati un uomo di 56 anni originario del Bangladesh, un'italiana di 60 anni residente in provincia di Napoli, titolari dell'azienda a Montefiore dell'Aso, e un 48enne di origini marocchine, dipendente di quella a Grottazzolina. I tre dovranno rispondere anche di sostituzione di persona, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il 48enne, che ha agito all'insaputa della titolare dell'attività, è stato anche querelato da quest'ultima.

E' quanto emerso dai controlli nell'ambito del contrasto alle pratiche illecite connesse all'applicazione del "decreto flussi 2024", condotti dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno con la collaborazione dei carabinieri del comando provinciale di Fermo, finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.



