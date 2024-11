Anci, Silvetti vice presidente vicario di Gaetano Manfredi

L'Associazione Italiana dei Comuni ha rinnovato i propri vertici nel corso della 20' Assemblea Congressuale dal titolo: "Facciamo l'Italia giorno per giorno".

Gaetano Manfredi Sindaco di Napoli è stato scelto come nuovo Presidente. Daniele Silvetti sindaco di Ancona sarà il vicepresidente vicario. Inoltre, Marco Fioravanti Sindaco di Ascoli Piceno e Presidente di Anci Marche è stato scelto come nuovo Presidente del Consiglio Nazionale.

Secondo il Presidente di Anci Marche Marco Fioravanti, nuovo Presidente del Consiglio Nazionale, "per le Marche è un grande onore aver ricevuto la responsabilità di ricoprire due incarichi così importanti e prestigiosi. L'obiettivo sarà fare sinergia per valorizzare tutti i comuni italiani e le istanze che giungeranno dai territori. Le Marche riceveranno un grande impulso dall'assegnazione di queste responsabilità e questa doppia elezione valorizza il grande lavoro fatto da Anci Marche in questi anni. Mai nella storia Anci Marche aveva ricevuto due incarichi di questa importante in seno ad Anci".

Concorde anche Daniele Silvetti, vicepresidente vicario di Anci: "Ricevere la fiducia dei colleghi è una grande responsabilità che gratifica non solo il sindaco che l'ha ricevuto ma l'intero territorio. Il sindaco è il primo riferimento sul territorio ed Anci è la casa di tutti i Comuni nella quale trovare risposte e confrontarsi con il Governo ed il Parlamento per portare avanti la proposta che sarà sempre attiva ma ferma sulle necessità dei Comuni e dei cittadini".



