Allerta vento Marche anche domani, danni a una tensostruttura

In seguito all'allerta meteo arancione per vento forte fino a tempesta nelle Marche in corso da 24ore, e ampliata alla giornata di domani, sono stati circa 270 gli interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio regionale. Ai 112 interventi eseguiti la notte scorsa, ne sono stati effettuato ulteriori 155 in mattinata per fronteggiare i danni provocati dal vento: in particolare alberi e piante caduti in strada, finiti addosso a case o piombati su linee elettriche o su capanni ma anche la caduta di oggetti o danni a capannoni.

Tra gli interventi più rilevanti quelli ad Ascoli Piceno, tra cui la messa in sicurezza della tensostruttura della palestra dell'Istituto Agrario, a Rosora e Fabriano (Ancona).

Particolarmente colpite in mattinata le province di Macerata (43 interventi), Ancona (35) e Pesaro Urbino (32); numerose anche le richieste d'intervento nell'Ascolano (25) e nel Fermano (20). Fortunatamente non si sono verificate particolari criticità se non l'interruzione di un tratto stradale della Statale 76 Val d'Esino a Merco (Ancona) per sicurezza, vista la presenza di alberi pericolanti.



