Oltre 100 amministratori marchigiani all'Assemblea dell'Anci

Sarà composta da oltre 100 amministratori locali la delegazione marchigiana che parteciperà all'assemblea nazionale dei comuni italiani (Anci) a Torino dal 20 al 22 novembre. Tra questi sindaci, amministratori, consiglieri comunali, segretari a conferma dell'attenzione posta a questo momento che prevede molti tavoli di confronti sui vari temi nei quali vari sindaci marchigiani sono chiamati ad intervenire insieme ai colleghi degli altri comuni italiani e numerosi Ministri.

L'Anci rinnova i propri vertici e l'appuntamento è al Lingotto sceglierà il nuovo presidente. Il titolo scelto è "Facciamo l'Italia giorno per giorno".

Nell'assemblea regionale di Anci Marche sono stati designati 21 sindaci oltre ai sindaci dei capoluoghi di provincia membri di diritto, che contribuiranno all'elezione dei vertici di Anci insieme ai delegati delle altre Anci regionali.

Il Presidente di Anci Marche Marco Fioravanti sindaco di Ascoli Piceno interverrà alla tavola rotonda "Facciamo un'Italia che accenda il futuro".

Il Vicepresidente di Anci Marche Lorenzo Fiordelmondo sindaco di Jesi interverrà alla tavola rotonda "Facciamo un'Italia senza divisioni". Sandro Parcaroli sindaco di Macerata interverrà alla tavola rotonda "Facciamo un'Italia che arrivi in tempo". Daniele Silvetti sindaco di Ancona interverrà alla tavola rotonda "Facciamo un'Italia che si prenda cura".

Ai panel principali poi si affiancano una serie di eventi collaterali con eventi mirati e su specifici temi tra i quali uno sul tema "La Diplomazia delle città e la promozione del dialogo tra gemellaggi e partenariati territoriali" al quale interverrà il Vicepresidente vicario di Anci Marche Paolo Calcinaro Sindaco di Fermo.

Per Fioravanti Torino "è un'occasione sempre preziosa non solo di confronto ma di studio e di condivisione. Quest'anno poi eleggeremo i vertici della nostra associazione, un momento fondamentale e delicato che riaffermare la nuova centralità del ruolo del sindaco e la sua importanza di fungere da collante per il territorio". "Accanto agli aspetti più generali - ha aggiunto - ci sono i temi che riguardano la vita dei cittadini e quindi la sostenibilità e la transizione energetica, la coesione sociale, l'attenzione verso giovani e anziani, il lavoro, la sicurezza, la salute, il welfare, la scuola, le infrastrutture materiali e immateriali, le risorse economiche: in una parola il futuro. La possibilità di confrontarsi direttamente con tanti Ministri sulle varie questioni renderà questo appuntamento molto pratico e fondamentale per far sentire la voce dei sindaci che sono il primo riferimento per il cittadino".



