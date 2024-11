Assohotel a Bruxelles chiede collegamenti e prezzi competitivi

Gli operatori di Assohotel Confesercenti Pesaro-Urbino hanno incontrato a Bruxelles, nella giornata di ieri, l'eurodeputato e vicepresidente della commissione trasporti, infrastrutture e turismo, Matteo Ricci.

Competitività delle imprese, destagionalizzazione, infrastrutture, meno burocrazia e più digitalizzazione sono stati alcuni dei temi affrontati nel corso dell'incontro. Gli operatori inoltre si sono resi protagonisti anche di un importante momento promozionale nella sede di Unioncamere di fronte a tour operator e stampa specializzata.

Durante il confronto è stata ribadita la centralità del turismo per l'Unione Europea, che rappresenta il 10% del Pil.

Tra i temi discussi quello di semplificare le procedure per i visti, evitare la disparità tra le imprese del settore (l'Iva in Grecia e Germania è circa al 7% mentre in Italia al 10%), maggiori collegamenti ferroviari che prevedano fermate anche nelle località minori. Su quest'ultimo punto è stata presentata l'esigenza di creare e favorire collegamenti europei a prezzi competitivi sui voli per Ancona e prevedere per i collegamenti su ferro fermate in destinazioni minori come Fano Marotta e Senigallia, puntualizzando su come solo il 15% del turismo in quei territori sia rappresentato da turisti esteri. Nella giornata di ieri è stata anche rilanciata anche l'esigenza di finanziamenti mirati sulla digitalizzazione e sulla comunicazione territoriale e la questione del ricambio generazionale, attraverso legislazioni e incentivi per favorire i giovani a portare avanti le imprese di famiglia, in modo da agevolare il turnover del settore che in Italia conta circa 33mila alberghi, a prevalente gestione familiare. Non è mancato infine il tema della classificazione, ragionando in termini di Europa: gli albergatori hanno chiesto di prevedere un'omogeneità di classificazione nei vari Stati membri al fine di dare uniformità a tutte le imprese del turismo.



