Università:Sabrina Brizzola presidente del consiglio studentesco

E' stata eletta a larga maggioranza Presidente del Consiglio Studentesco Sabrina Brizzola, 22 anni iscritta alla Facoltà di Ingegneria e candidata della Lista "Gulliver-Sinistra Universitaria", che con 23 voti su 30 succede a Gianluca Ferri.

Giovedì 14 Novembre si è svolta la prima seduta del Consiglio Studentesco dell'Università Politecnica delle Marche rinnovato dalle elezioni universitarie del 14- 15 e 16 Maggio 2024.

L'elezione a Presidente della candidata del Gulliver è la chiara trasposizione del risultato elettorale che pochi mesi fa ha visto la Sinistra Universitaria vincere con il 66,9% dei voti viene sottolineato in una nota.

"Rinnovo la volontà di instaurare un clima di collaborazione e coinvolgimento tra tutte le liste elette oltre a un'attiva collaborazione con la governance d'Ateneo e con l'amministrazione comunale e regionale - ha subito dichiarato la neoeletta presidente sottolineando "quanto l'ascolto e il confronto sono fondamentali per portare avanti le proposte e trovare soluzioni ai vari problemi con cui la componente studentesca si interfaccia durante il proprio percorso universitario".

"Come Lista di rappresentanza - dichiara inoltre la nuova Presidente del Consiglio studentesco e Coordinatrice della Lista Gulliver - continueremo a batterci per migliorare la qualità della didattica e dei servizi offerti, per rendere gli spazi universitari e cittadini davvero a misura di studente, liberi, inclusivi e accessibili per tutta la componente studentesca." conclude la neo eletta Presidente".



