Si allontana da casa dopo un diverbio, ritrovato a Senigallia

Momenti di apprensione a Senigallia (Ancona) nella giornata di domenica 17 novembre, quando sono scattate le ricerche di un minorenne, appena 12 anni, che si è allontanato da casa dopo una discussione in famiglia. A lanciare l'allarme, nella mattinata di ieri, è stato uno dei genitori che ha contattato il 112 segnalando l'allontanamento dalla sua abitazione la sera precedente.

Immediatamente sono state attivate le pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia carabinieri di Senigallia considerando che era passata qualche ora e che quindi il giovane potesse aver utilizzato qualche mezzo pubblico per far perdere le proprie tracce o, peggio, aver preso decisioni più gravi mettendo a rischio la propria incolumità. Nel giro di qualche ora però la vicenda si è risolta e il giovane di origine nigeriana è stato rintracciato nel centro abitato di Senigallia in ottime condizioni di salute. E' stato quindi affidato ai genitori, sollevati nel sapere che stava bene.



