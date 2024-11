Dopo Startan un bando a sostegno delle startup giovanili

Conclusa StartAn, la fiera delle Startup e dell'imprenditoria giovanile, organizzato dal Comune di Ancona e patrocinato da altri Enti Pubblici ed Ordini Professionali, il Comune di Ancona metterà a breve a disposizione un bando per il sostegno delle startup giovanili del territorio. Il nuovo bando metterà a disposizione 78 mila euro per finanziare una serie di start up del territorio, nuove forme imprenditoriali che vogliono partire o che sono appena state avviate da giovani under 35.

Lo annuncia l'assessore allo Sviluppo imprenditoriale, all'Università e alle Politiche giovanili Marco Battino, che affianca questa notizia al bilancio finale di StartAn, la prima fiera delle startup italiane svoltasi ad Ancona dal 13 al 15 novembre, con l'obiettivo di unire la creatività giovanile con l'esperienza del mondo del business.

Oltre 1.500 partecipanti, 46 realtà espositrici tra spin off, partner e realtà universitarie, più di 50 speaker e ospiti hanno reso Ancona protagonista a livello nazionale per tre giorni, con moltissimi giovani, studenti, influencer, startupper, docenti e addetti ai lavori provenienti da tutta Italia.

"Per la prima volta - commenta Battino - si è invertito il trend: dal Nord verso il Centro Italia, perché ad Ancona si sono incontrati esperti e addetti ai lavori per fare il punto sul ruolo e sul futuro delle start up giovanili nel nostro Paese".

L'impostazione dell'evento, finanziato e sostenuto da Anci, rientra in un percorso tracciato dall'Amministrazione con l'intento di dare respiro nazionale allo sviluppo dell'imprenditoria locale.

"Lo abbiamo già fatto, per esempio, con Ancona Longeva - prosegue Battino - iniziativa sulla silver economy che poi è confluita anche nell'Extra G7 Salute. Anche in questo caso, con altri target, l'esperimento si è rivelato di valenza nazionale".

La fiera nazionale delle start up è stata l'occasione per conoscere le storie e le buone pratiche dei protagonisti della nuova imprenditoria, per analizzare da vicino i campi maggiormente fertili per i progetti innovativi, per conoscere le storie e per offrire ai più giovani occasioni di scambio e di dialogo personale. Con una serie di iniziative ad hoc, inoltre, come l'area expo, l'area spinoff dell'Università Politecnica delle Marche, i B2B, i workshop, gli incontri specialistici con i giuristi e i giornalisti e con i consulenti del lavoro, i partecipanti, fossero essi studenti o giovani imprenditori, hanno avuto la possibilità di individuare i corretti percorsi per la soluzione dei problemi e lo sviluppo delle attività.

StartAn ha offerto inoltre, attraverso un contest, una significativa e concreta opportunità di approfondimento e formazione per due idee vincitrici tra le molte in concorso.

"StartAn - prosegue Battino - ha avuto tra l'altro il merito di valorizzare alcuni degli spazi e dei contenitori più significativi della città, primi fra tutti le Muse e la Loggia dei Mercanti, con la nuova piazza della Repubblica pedonalizzata, chiamata per una sera a fare da collettore per tanti giovani, che lì si sono ritrovati per il dj set finale".

StartAn 2024 è stato reso possibile grazie alla rete di istituzioni, aziende e professionisti. Partner istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili, Anci, Comuni di Sassoferrato e Maiolati Spontini, Università Politecnica delle Marche, Camera di Commercio delle Marche. Con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione Marche. Media Partner: Gruppo 24 Ore. In collaborazione con Edison Next, Fiorini, Tha Coffy Way, Bcc Ancona Falconara, FoodBrand Marche.

Partner progettuali: Confartigianato Imprese AN - PU, Confindustria Ancona, Cna Ancona, Confapi Industria Ancona, Confcommercio Marche centrali, Coldiretti Ancona, Ac75 Startup Accelerator, The Hive, Jepa, We Make Future.



