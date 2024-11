Ast, una settimana di iniziative contro violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino (Ast PU), ha dato il via ad una campagna di ascolto e di sensibilizzazione sul tema. L'Ast Pu propone infatti una settimana di iniziative: da linee telefoniche dirette con gli psicologi e assistenti sociali, postazioni simbolo allestite all'interno delle strutture sanitarie della provincia per sensibilizzare e supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio. L'obiettivo è quello di fornire strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

Nella settimana che va dal 25 al 29 novembre, il servizio psicologia ospedaliera attiverà uno sportello di ascolto telefonico rivolto ai cittadini e alle cittadine che vogliano acquisire maggiori informazioni su eventuali percorsi di uscita dalla violenza. Gli psicologi, in quella settimana, risponderanno ai numeri 0721.882510 e 0721.362944 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 Anche all'ospedale di Urbino verranno attivati servizi gratuiti a supporto delle donne vittime di violenza: giovedì 21 e venerdì 22 novembre, dalle 9:00 alle 14:00, sarà attivo un info point telefonico con un'assistente sociale e colloqui in presenza con uno psicologo. Per accedere è possibile contattare il numero 335/8471920.

Sempre nell'ambito delle iniziative è in programma il convegno dal titolo "femminicidi: lo scenario del dopo" giovedì 23 gennaio 2025 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 alla mediateca Montanari di Fano.

Verrà inoltre effettuata una indagine sugli stereotipi di genere nel mondo della cura - indagine tramite questionario rivolto esclusivamente al personale sanitario dell'Ast durante il mese di novembre e i dati verranno presentati durante il convegno del 23 febbraio 2025.

In tutti i distretti e presidi sanitari dell'AST PU, verranno allestiti punti informativi, dove saranno esposti i simboli della lotta contro la violenza come le scarpe rosse, la locandina aziendale del progetto ed eventuali altri accessori ed opuscoli significativi rispetto al tema.

Questa iniziative rientrano anche nel calendario della campagna nazionale "H-Open Week contro la violenza sulle donne" di Fondazione Onda - Bollini Rosa.

I servizi offerti in tutta Italia dagli ospedali che aderiscono alla rete di Onda sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, e a disposizione sono messi anche diversi profili social Facebook e Instagram (@nonstarezittaparlaconnoi) e Tik Tok (@nonstarezitta).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA