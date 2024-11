Non ha lasciato l'Italia come ordinato, denunciato 32enne

Doveva lasciare Ancona e l'Italia entro sette giorni ma è stato trovato nel centro di Ancona dai poliziotti in servizio di controllo del territorio. Il giovane, 34 anni di origine nigeriana una volta fermato, nei pressi delle piazze del centro, non è stato in grado di presentare alcun documento di identità. Così e stato deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi della normativa che disciplina l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia e condotto presso gli Uffici della Questura per gli accertamenti.

Sempre durante i controlli del weekend con il pattugliamento delle piazze, ai poliziotti non è sfuggito che un giovane, 22 anni, alla vista delle divise, lanciava qualcosa tra la vegetazione. Recuperato dagli agenti si è scoperto che era un fazzoletto di carta che avvolgeva dell'hashish (di 0,25 gr). Al giovane è costata una denuncia. Proseguono così, da più di tre anni, i servizi straordinari di controllo del territorio, soprattutto il sabato pomeriggio, per garantire l'ordine e la sicurezza Pubblica in città, come disposto dal Questore di Ancona, d'intesa con il Prefetto Ordine. All'opera i poliziotti della Questura con il supporto della Polizia Locale e, nell'ultimo periodo, anche i militari dell'Esercito Italiano dell'operazione "Strade Sicure" per aumentare che mira ad aumentare la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza che vuole vivere la città con le sue bellezze in completa tranquillità. I controlli, svolti con pattuglie, anche appiedate, nelle aree del centro cittadino, ritenute sensibili in quanto maggiormente interessate dall'aggregazione di gruppi di giovani hanno consentito di evitare che si riproponessero episodi di inciviltà o di illegalità posti in essere da giovanissimi. Mirati controlli, ha reso noto la questura dorica, si sono svolti in prossimità delle principali fermate degli autobus di linea urbana che dalla periferia giungono nel centro cittadino ed anche nelle principali piazze e vie che costituiscono il "centro" della città dorica. L'attività svolta, con l'ausilio anche della Squadra volante e del Reparto Cinofili, ha permesso di identificare 102 giovani, di cui 2 con a carico precedenti di polizia.



