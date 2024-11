Migranti, in porto ad Ancona la nave di Emergency

E' entrata nel porto di Ancona la nave di Emergency, Life Support, con a bordo 49 naufraghi soccorsi, tra questi 6 donne e minori non accompagnati, il 12 novembre nelle acque internazionali della zona Sar maltese, nel Mediterraneo Centrale. Partiti a bordo di una piccola barca in vetroresina - sovraffollata, inadatta ad attraversare il Mediterraneo e senza le necessarie dotazioni di sicurezza, quali i salvagenti - da Al-Zawiya in Libia, spiega Emergency, provengono da Siria, Egitto e Bangladesh, "paesi vittime di violenze, insicurezza politica, povertà e disastri naturali aggravati dalla crisi climatica".

Chiara Picciocchi, mediatrice culturale della life support dichiara che "molti naufraghi provenivano dalla siria, un paese dove il conflitto continua a segnare la vita delle persone ma di cui si parla sempre di meno". Una donna siriana a bordo: "in libia viaggiavo con altre donne e il solo uomo era l'autista, ci hanno fermato spesso e detto che l'unico modo per passare era fare un 'favore' ai soldati di guardia. Non potevamo rifiutare" Domenico Pugliese, comandante della life support: "arrivare in porti lontani comporta una lunga assenza dalla zona operativa, ora ci prepariamo per una nuova missione" La Life Support, che opera nel Mediterraneo centrale da dicembre 2022, completerà così la sua 26esima missione. Finora la nave ha soccorso 2.342 persone. I naufraghi sbarcati ad Ancona verranno portati al Paolinelli, centro federale alla Baraccola, per l'identificazione e i controlli sanitari.

"Abbiamo terminato lo sbarco delle persone soccorse e tutto si è svolto regolarmente - ha spiegato Domenico Pugliese, comandante della Life Support - È la prima volta che le autorità ci assegnano il porto di Ancona, ma nell'insieme è la quinta che veniamo mandati in un Pos che si trova nel nord dell'Adriatico. Arrivare fin qui comporta una lunga navigazione dalla zona Sar, quindi una lunga assenza dalla zona operativa, e un ulteriore disagio per i naufraghi. Da stasera ci prepariamo per la prossima missione".

Le 49 persone soccorse, tra cui 6 donne e 6 minori non accompagnati, provengono da Siria, Egitto e Bangladesh. "Questi Paesi - sottolinea - sono devastati da conflitti armati, instabilità politica, corruzione, povertà e cambiamenti climatici.

"A bordo erano presenti naufraghi principalmente provenienti dalla Siria - dice Chiara Picciocchi, mediatrice culturale a bordo della Life Support - un paese dove il conflitto continua a segnare la vita delle persone, nonostante se ne parli sempre di meno. Spesso sentiamo storie di persone che devono lasciare la Siria per trovare lavoro o per non venire discriminate. È importante - sottolinea Picciocchi - ricordare che gli strascichi di una guerra continuano anche per anni dopo che i conflitti armati diretti diminuiscono di intensità, per questo motivo ci sono ancora tantissime persone che rischiano la propria vita partendo dalla Siria e andando prima in Libia e poi in Europa: cercano una vita migliore in un posto dove possano vedere i propri diritti rispettati, e noi non possiamo che augurare loro il meglio".

Una signora siriana di 40 anni ci racconta la sua storia: "Dopo essermi laureata come farmacista in Siria, ho deciso di trasferirmi a Bagdad in Iraq perché non riuscivo a trovare lavoro nel mio paese. Non è stata una scelta facile, ma la mia famiglia contava su di me. Ho vissuto e lavorato in Iraq per diversi anni, nel tempo ho maturato l'idea di andare in Europa.

Ad agosto finalmente sono partita. Ho preso un aereo per Bengasi e da lì sono andata in macchina verso Tripoli insieme ad altre siriane. Viaggiare solo con donne e con un unico uomo come autista genera sospetti in Libia - prosegue -, siamo stati fermati più volte: ci chiedevano dove fossero i nostri mariti, dove stessimo andando. Ci è stato detto che l'unico modo per passare era di fare dei 'favori' ai soldati di guardia, ovviamente non potevamo dire di no.

Da agosto a novembre - racconta - ho provato 4 volte a fare il viaggio in mare, ma in 3 casi siamo stati intercettati in acqua e ci hanno fatto tornare indietro. Solo la quarta volta, grazie al vostro intervento (di Emergency, ndr), ci siamo riusciti. Uno dei nostri motori si era rotto e l'altro funzionava male: da lì a poco saremmo rimasti fermi in mezzo al mare, molti di noi erano pronti a morire, solo quando abbiamo visto la vostra nave rossa ci siamo sentiti rinascere. Ora sogno di raggiungere alcuni amici di famiglia in Inghilterra".

Questo salvataggio rappresenta il 48° intervento della Life Support, che ha operato in 26 missioni distinte. La nave ha iniziato le operazioni di ricerca e soccorso a dicembre 2022 e ha complessivamente soccorso 2.342 persone.



