Tutori volontari, sostegno del presidente tribunale minori

"Ai tutori volontari garantisco tutto il sostegno del tribunale per i minorenni delle Marche affinché possano svolgere al meglio il loro onorevole incarico".

Queste le parole del presidente del tribunale per i minorenni delle Marche, Sergio Cutrona, che ieri, nella sala del palazzo dei Priori a Fermo, ha partecipato all'inaugurazione del corso 2024 per gli aspiranti tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati.

Il corso è stato organizzato dall'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza per le Marche. Ogni anno, infatti, molte migliaia di ragazzi e ragazze, prevalentemente adolescenti, giungono in Italia dai Paesi più poveri, specie dell'Africa, con la speranza di una vita migliore e con il bisogno di essere accolti, ospitati, nutriti ed educati.

I tutori si trovano così a svolgere un alto compito etico e sociale gratuitamente. Nella carica che Cutrona riveste ha voluto ringraziare pubblicamente tutti questi uomini e donne, che silenziosamente si pongono al servizio dei ragazzi stranieri non accompagnati e della società.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA