Salute, torna "VitAttiva" con i consigli dei medici Inrca

Torna ad Ancona 'VitAttiva', l'iniziativa lanciata insieme al Comune di Ancona, a Cna Pensionati e all'organizzazione no-profit Sanidoc per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione necessaria a garantirsi una vita sana con i medici dell'Inrca.

La campagna di sensibilizzazione, alla sua sesta edizione, si terrà da martedì 19 a venerdì 22 novembre in varie location del capoluogo dorico. Sono quattro gli incontri, tutti con inizio alle ore 16, nei quali i medici dell'Inrca incontreranno i cittadini per affrontare tematiche legate a: nutrizione in Geriatria, patologie prostatiche e l'umanizzazione delle cure, il diabete e malattie renali e le patologie cardio/cerebrovascolari.

"L'Inrca è sempre in prima fila in questo tipo di eventi che vogliono premiare il confronto con la popolazione — è il commento di Roberto Antonicelli, direttore Uo 'Cardiologia-Utic' dell'Inrca di Ancona — Di mezzo c'è l'informazione e la cultura della prevenzione, decisivi per un corretto stile di vita.

Nell'incontro sulle problematiche cardiovascolari e neurologiche, come l'Alzheimer o l'ictus, presenteremo le novità più aggiornate su queste tematiche. Argomenti sui quali stiamo svolgendo importanti ricerche di livello internazionale, come il Jacardi, uno studio promosso dall'Ue, del quale l'Inrca fa parte, focalizzato sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e del diabete. Oppure il programma Cv-Risk, sviluppato con i più importanti istituti cardiologici di ricerca in Italia. Mai dimenticare il vecchio detto 'Meglio prevenire che curare'".

Il primo incontro è in programma martedì 19 novembre.

L'appuntamento è al Centro sociale comunale 'Filo d'Argento' di via Ascoli Piceno, dove si parlerà di 'Nutrizione in Geriatria' e verranno dati consigli pratici per una vita più sana.

Interverranno i dottori Antonio Cherubini e Paolo Orlandoni, direttori degli Uo 'Geriatria' e 'Nutrizione Clinica'. Il giorno seguente, al Circolo 'Gabbiano' di Collemarino, tocca all'appuntamento 'Patologie prostatiche e umanizzazione delle cure', con la dottoressa Maria Rita Lombrano, medica specialista per il servizio 'Dignity Care', e Marco Della Bella, direttore dell'Uo 'Urologia'. Giovedì 21 novembre, quindi, al Centro sociale comunale 'Circolo Belvedere' di via Monte Vettore, nel quartiere di Posatora, si parla di 'Diabete e malattie renali, due problemi interconnessi'. Ne parleranno la direttrice Uoc 'Malattie Metaboliche e Dialettologia', Elena Tortato, e la dottoressa Federica Francesca Lenci, direttrice dell'Uo 'Nefrodialisi'. Venerdì 22 novembre ci si sposta infine al Centro sociale comunale 'Circolo l'Incontro' di via Esino, per l'appuntamento 'Cuore e Cervello. Come contrastare l'insorgenza delle malattie Cardio/Cerebrovascolari'. Interverranno per l'occasione il dottor Roberto Antonicelli insieme al collega Giuseppe Pelliccioni, direttore dell'Uo 'Neurologia'.

"L'iniziativa ha già riscosso grande interesse nelle edizioni passate — è il commento di Riccardo Luzi, direttore sanitario di Inrca — È determinante informare la popolazione sui rischi e sulle modalità di prevenzione, trattamento, recupero e riabilitazione nei confronti di alcune tra le malattie più diffuse. Il nostro istituto è da sempre attento a promuovere costantemente attività di prevenzione, facendolo in aiuto del prossimo".



