Ritirate tre patenti a ventenni, avevano bevuto troppo

Ritirate le patenti a tre giovani trovati, la notte scorsa, alla guida in stato di ebrezza, dalle Squadre Volanti della polizia di Stato durante il normale servizio di controllo del territorio. Altri interventi hanno riguardato violazioni del Codice della strada.

Il primo ritiro di patente, verso le due circa, in zona Archi dove i poliziotti hanno intercettato un 21enne che procedeva a zig zag e a velocità sostenuta. All'intimazione dell'alt ha proseguito la marcia sino in via Marconi dove poi è stato bloccato. Durante l'dentificazione il giovane, italiano, i poliziotti visto lo stato in cui versava il giovane, hanno verificato il tasso alcolemico con l'etilometro scoprendo che era pari a 1,93 superiore al limite consentito dal codice della Strada. Oltre alla denuncia al ragazzo è stata ritirata la patente e gli sono stati decurtati 10 punti. La guida del veicolo, che non era per altro di proprietà del giovane è stata affidata al passeggero, di 22 anni, in possesso di patente valida e dei requisiti psicofisici.

Sempre nel corso della notte, in diverse zone di Ancona, altri due conducenti di autovetture, un giovane italiano di 22 anni ed un cittadino albanese di 38 anni, sono stati controllati e sottoposti all'alcoltest. Anche per loto l'esito è risultato positivo di qui la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Anche nei loro confronti è stata applicata la sanzione accessoria della decurtazione di 10 punti della patente, oltre al ritiro del documento.



