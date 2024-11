Incendio in casa al terzo piano, quattro evacuati ad Ancona

Un appartamento dichiarato inagibile e quattro persone evacuate. E' il bilancio di un incendio divampato ieri sera ad Ancona, intorno alle 22.30, al terzo piano di un palazzo in via Sebenico: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e anche la polizia a supporto. La squadra di Ancona dei pompieri, con il supporto di un'autoscala, è riuscita a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area interessata. Quattro persone evacuate, ma non si registrano feriti.

Sul posto, in zona Piano San lazzaro, è intervenuta in ausilio dei vigili del fuoco anche la Squadra Volante.

All'arrivo dell'equipaggio la situazione era già sotto controllo, con l'incendio domato. I poliziotti hanno accertato che non ci fossero feriti o intossicati, e che non fosse necessaria l'evacuazione delle persone dimoranti negli appartamenti dello stesso stabile, poiché non interessati da danni. Sono state identificate le persone abitanti nell'appartamento interessato dall'incendio tra le quali una 30enne straniera e il figlio minorenne. Agli agenti, preoccupati che la famiglia avesse una sistemazione per la notte, la donna ha riferito che insieme al figlio si sarebbe recata presso la residenza del compagno.



