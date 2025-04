Acquaroli, pubblicata la gara per progettare la Macerata-Villa Potenza

"Passo dopo passo prende forma la nuova visione sulle infrastrutture della nostra regione". Lo scrive in un post social il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che annuncia: "è stata pubblicata oggi la gara per l'affidamento della progettazione della Macerata - Villa Potenza. Un investimento da 25 milioni finanziato con fondi regionali che consentirà di collegare Macerata da via Martiri delle Foibe a Villa Potenza con il completamento della bretella attuale".

"Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di potenziamento della Valle del Potenza - aggiunge - che comprende anche il collegamento Villa Potenza-Sambucheto (30 milioni di euro), un nuovo svincolo autostradale in fondo alla ValPotenza ed altri investimenti. Inoltre, è un importante tassello di collegamento tra la 77 Val di Chienti e la Val Potenza - conclude - insieme anche all'Intervalliva di Macerata. Un ulteriore e importante passo avanti per lo sviluppo della nostra regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA