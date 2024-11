A Civitanova Marche commemorazione poliziotto ucciso dalla mafia

Cerimonia di commemorazione a Civitanova Marche del poliziotto Calogero Zucchetto, vittima della mafia, barbaramente ucciso ad appena soli 27 anni il 14 novembre 1982. Si è svolta, alla presenza delle più alte cariche civili e militari della Provincia, e di numerosi cittadini, nel parco comunale nella zona cittadina a sud, intitolato a Calogero "Lillo" Zucchetto: è stata deposta una corona di alloro presso il monumento dedicato a Zucchetto, in servizio negli anni Ottanta alla Squadra Mobile di Palermo e stretto collaboratore del vice questore Ninni Cassarà Dirigente della Sezione Investigativa.

L'evento commemorativo è stato organizzato dalla Questura di Macerata e dal Comune di Civitanova Marche in memoria di "Lillo", medaglia d'oro al valor civile, "che immolò la propria vita per servire fedelmente lo Stato e sconfiggere il cancro della mafia che, all'epoca dei fatti, insanguinava le strade di Palermo".

In memoria di "Lillo" Zucchetto, nel parco a lui intitolato il 6 novembre 2018 alla presenza del Capo della Polizia, è stata posta una scultura benedetta al termine della cerimonia dal Cappellano della Polizia di Stato don Adam Baranski.

Alla cerimonia hanno partecipato il Questore Gianpaolo Patruno, la prefetto Isabella Fusiello, il sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica, il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri Raffaele Ruocco, il Vice Comandante provinciale della Guardia di Finanza Francesco Mirarchi, il Comandante della Capitaneria di Porto di Civitanova Marche Chiara Boncompagni, il Comandante della Polizia Stradale di Macerata Alberto Valentini oltre a rappresentanti di forze dell'ordine locali, vigili del fuoco, dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato e dell'Associazione Nazionale Carabinieri.



