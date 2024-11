Plauso di Pesaro a Giada Cerpollini, atleta affetta da sclerosi

Plauso della città di Pesaro a Giada Cerpolloni, atleta pesarese di 31 anni, affetta da sclerosi multipla, che ha conquistato la medaglia d'argento agli Adaptive Crossfit Games negli Stati Uniti. "Sono emozionata per questo riconoscimento e orgogliosa di ciò che sono riuscita a fare - dice l'atleta - è un sogno che diventa realtà".

Ad accogliere la medaglia d'argento pesarese il sindaco della città Andrea Biancani e l'assessora allo sport Mila Della Dora che hanno affermato di come "la sua determinazione, la sua grinta e il suo sorriso devono essere d'esempio per tutti" sostenendo che "la patologia non l'ha fermata, ma l'ha spronata a fare sempre di più, anche grazie allo sport che aiuta a vivere meglio, sia fisicamente sia mentalmente" testimonianza di come lo sport sia "inclusione, crescita, condivisione" tutti "valori che ritroviamo in Giada, una ragazza forte e straordinaria a cui oggi consegniamo il Plauso della città".



