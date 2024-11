Disturba clienti di un bar e aggredisce i carabinieri, arrestato

Prima, in evidente stato di alterazione etilica, infastidisce i clienti in un bar e poi si scaglia contro i carabinieri ferendone uno. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Loreto (Ancona). Per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali i Carabinieri della Stazione di Loreto e dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Osimo hanno arrestato un 53enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

L'intervento dei militari presso un bar della centralissima Piazza Leopardi, poiché i dipendenti dell'esercizio pubblico avevano richiesto un immediato intervento per la presenza dell'uomo che stava recando disturbo alla clientela. Nonostante i vani tentativi di instaurare un dialogo, il 53enne si è scagliato contro i Carabinieri ingaggiando con loro un'aspra colluttazione. Un militare è dovuto ricorrere a cure mediche per le contusioni riportate nel tentativo di far desistere l'esagitato. Prevista per oggi l'udienza per direttissima di convalida dell'arresto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA