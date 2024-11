Contrasto all'immigrazione clandestina, decine le espulsioni

Con 114 decreti di espulsione; 109 ordini del Questore a lasciare l'Italia entro 7 giorni; il rimpatrio verso i Paesi di origine di 37 cittadini stranieri, socialmente pericolosi e l'accompagnamento presso i Cpr presenti in Italia e di 40 stranieri in attesa del loro effettivo rimpatrio, dal primo gennaio ad oggi, prosegue l'impegno dei poliziotti della questura di Ancona finalizzato al contrasto dell'immigrazione clandestina. Ieri, a seguito di due interventi delle Squadre Volanti sono stati rintracciati due giovani tunisini clandestini, di 23 e 28 anni. Il primo é stato arrestato per reingresso illegale, dopo essere stato respinto con un provvedimento verso il suo Paese di origine con il divieto di ritorno nei Paesi Europei per tre anni, notificatogli nell'agosto 2022 dalla Questura di Trapani. Il secondo é stato deferito all'Autorità giudiziaria per ingresso e soggiorno illegale in Italia perché senza passaporto e permesso di soggiormo, titolo mai richiesto sebbene da diversi mesi in Italia.



