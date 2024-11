Consiglio Marche, docente Agnese Sacchi nuova presidente Erdis

Con 25 voti sui 26 espressi dall'aula, il Consiglio regionale della Marche ha eletto Agnese Sacchi, professoressa associata di Scienza delle finanze presso il Dipartimento di Economia, Società e Politica dell'Università di Urbino, componente con funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio (Erdis), in sostituzione della dimissionaria Maura Magrini, sempre in rappresentanza di Uniurb. Nella votazione ha ottenuto un voto l'altro candidato e docente Fabio Musso.

L'aula ha dato il via libera anche all'elezione di Maurizio Mangialardi, consigliere Pd e vice presidente dell'Assemblea, a componente della Commissione per la vigilanza della biblioteca del Consiglio Regionale, in sostituzione dell'ex consigliere regionale Andrea Biancani, ora sindaco di Pesaro



