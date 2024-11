Coldiretti Marche, Carletti è il nuovo Presidente dei Senior

Si è svolta ieri sera a Fano l'assemblea elettiva chiamata a sostituire la figura di Maurizio Mauri, il presidente regionale scomparso lo scorso agosto all'età di 71 anni. Al vertice di Federpensionati Marche, è stato eletto Antonio Carletti.

Carletti, 86 anni, già presidente di Federpensionati Ancona, da una decina d'anni è impegnato come tutor dell'orto sociale all'interno del carcere di Barcaglione (Ancona) dove una sessantina di detenuti imparano come si coltiva l'orto, come si fanno il miele, l'olio e il formaggio. Un progetto di agricoltura sociale che offre competenze e speranza di una futura attività lavorativa al ritorno in libertà. Anziani, dunque, protagonisti di un ruolo fondamentale: non solo come custodi della tradizione agricola, ma come mentori per le nuove generazioni.

Proprio la collaborazione tra i Senior e Coldiretti Giovani Impresa è stata una delle tematiche chiave dell'incontro. Nella nostra regione oltre 4.500 agricoltori hanno più di 70 anni mentre gli under 40 superano le 10mila unità. Rappresentano, insieme, quasi la metà (48%) dell'agricoltura regionale.

"È un cammino che unisce passato e futuro," ha sottolineato la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni. "La storia e l'esperienza dei Senior si fondono con la spinta innovativa dei giovani. Solo insieme possiamo costruire un'agricoltura che duri nel tempo e che sappia affrontare i cambiamenti". La nomina di Antonio Carletti come nuovo Presidente dei Senior Coldiretti Marche rappresenta un momento di passaggio, ma anche una conferma dell'impegno di Coldiretti verso una visione inclusiva e lungimirante, in cui ogni generazione ha il suo ruolo nel costruire il futuro dell'agricoltura.



