Beko: Altissima adesione dei lavoratori allo sciopero di oggi

Altissima, secondo la Fiom, l'adesione dei lavoratori di Beko Europe dello stabilimento di Melano e della sede direzionale di Fabriano (Ancona), allo sciopero di 4 ore per turno indetto per oggi dai sindacati a seguito dell'ultimo incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Intanto, è arrivata la nuova convocazione del tavolo ministeriale al Mimit: il 20 novembre prossimo alle 15:30.

"Fabbrica pressoché ferma a Melano con adesione altissima delle linee produttive. L'azienda deve dire chiaramente che le produzioni, le funzioni ed i livelli occupazionali saranno garantiti sul territorio. E dopo questa grande mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, l'azienda presenti il piano industriale nei perimetri del golden power promessa dal governo", le dichiarazioni di Pierpaolo Pullini, componente della segreteria provinciale della Fiom, nonché responsabile per il distretto economico produttivo di Fabriano. "Nel corso dell'ultimo confronto al Mimit ci aspettavamo qualche indicazione in più da parte dell'azienda, che ci ha semplicemente illustrato la situazione generale del mercato del bianco in Europa, insistendo sulla concorrenzialità cinese, ma tutte cose che sapevamo già", prosegue Pullini. Dichiarazioni contestate dai sindacati, in particolare dalla Fiom tanto da proclamare lo sciopero di 4 ore da articolare separatamente per ciascun territorio. Oggi, si è svolto a Fabriano.

"L'azienda ha prospettato chiusure annunciate di fatto negli scorsi mesi, a causa della riduzione del 50% dei volumi produttivi per la concorrenza con il mercato asiatico, di perdite consistenti di utili anche nel 2024 e dell'utilizzo di meno del 40% della capacità installata degli stabilimenti italiani", conclude Pullini, ribadendo che nel vertice del 20 novembre, "l'azienda deve presentare il piano industriale".





