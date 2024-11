Al Macerata jazz arriva Richard Galliano

Macerata si prepara ad accogliere il terzo appuntamento della 55ª edizione del Macerata Jazz, una delle rassegne più importanti del panorama jazzistico italiano.

Macerata Jazz, una delle rassegne più longeve d'Italia, nata nel 1970 grazie a Paolo Piangiarelli è organizzata dal Comune di Macerata, con la direzione artistica e organizzativa di Daniele Massimi di Musicamdo Jazz e la collaborazione di Marche Jazz Network e dell'Associazione Nazionale I-Jazz, il sostegno del Ministero della Cultura, la Regione Marche, Università di Macerata, il Consorzio Marche Spettacolo, l'Associazione Commercianti del Centro Storico di Macerata e di sponsor privati: Apm, Domizioli Macerata, Hotel Lauri Macerata, Centrale Macerata, Cappellificio Hats & Dreams. Macerata Jazz si è consolidato come appuntamento imprescindibile per gli appassionati di jazz. Il festival accoglie i grandi nomi del jazz internazionale e anima anche le vie della città con appuntamenti itineranti e la suggestiva mostra fotografica di Carlo Pieroni. Tra le iniziative anche il laboratorio ImproveIsAction dell'Università di Macerata che offre agli studenti un'esperienza formativa diretta nell'organizzazione e comunicazione del festival.

Venerdì 15 novembre è la volta di Richard Galliano, una leggenda vivente della fisarmonica. Con il suo New York Tango Trio, Galliano esplorerà le sonorità del tango argentino e della musette francese, generi che ha saputo reinterpretare in chiave jazzistica con una maestria ineguagliabile. Accompagnato da Adrien Moignard alla chitarra e Philippe Aerts al contrabbasso, Galliano dimostrerà come la fisarmonica possa essere uno strumento versatile e potente, capace di attraversare generi e culture diverse. La sua carriera, costellata di collaborazioni con artisti come Chet Baker e Astor Piazzolla, è un viaggio musicale che continua a incantare il pubblico di tutto il mondo.

Prima del concerto al teatro, il pubblico potrà godere di un aperitivo al Centrale Macerata, con un omaggio ai grandi sassofonisti del jazz guidato da Stefano Conforti. Sempre al Centrale si proseguirà dopo il concerto del teatro in una Jam Session. Le vie del centro, inoltre, si riempiranno di musica grazie all'appuntamento Buskin'Jazz in Via Gramsci con la band New Tone che trasformerà la città in un palcoscenico diffuso. La mostra fotografica di Carlo Pieroni "Una lunga storia di jazz" allestita nelle vetrine dei negozi del centro storico completano l'esperienza artistica.



