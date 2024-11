StartAn: l'innovazione agricola al centro dell'evento

Un agricoltore su tre nella provincia di Ancona ha meno di 40 anni mentre la facoltà di Agraria dell'Università Politecnica delle Marche conta circa un migliaio di iscritti che hanno individuato nel settore primario la loro traiettoria di futuro. E così a StartAn, la fiera delle start up e dell'innovazione che si terrà da mercoledì 13 fino a venerdì 15 nel capoluogo regionale, non poteva mancare Coldiretti Ancona con i nuovi protagonisti dei campi e con uno stand istituzionale per illustrare tutte le possibilità che offre il settore: dalla produzione, alla trasformazione fino alla vendita diretta, dai servizi turistici ai quelli didattici e di welfare legati alla multifunzionalità delle moderne imprese agricole. Senza dimenticare, ovviamente, la tecnologia che ha aperto a un'agricoltura di precisione fatta di macchinari, droni, robot e analisi dei dati per un consumo più attento e puntuale delle risorse - energetiche e idriche - e una maggior tutela dell'ambiente.

"La presenza di Coldiretti Ancona a StartAn - spiegano dall'associazione - vuole sottolineare il ruolo centrale dell'agricoltura in un percorso di sviluppo sostenibile, promuovendo soluzioni che possano rafforzare il legame tra tradizione agricola e innovazione tecnologica. Durante le giornate dell'evento, Coldiretti parteciperà a una serie di interventi e workshop su temi chiave come la digitalizzazione agricola, le tecnologie per la sostenibilità ambientale, e le opportunità offerte dalla transizione verde".

Oltre agli incontri con esperti, StartAn offrirà l'occasione di entrare in contatto con i prodotti delle aziende locali, grazie agli stand allestiti da Coldiretti, che permetteranno ai visitatori di scoprire e degustare le eccellenze del territorio.

Un'opportunità non solo per conoscere meglio i prodotti, ma anche per comprendere il loro impatto positivo sul territorio e sulle comunità locali. L'evento StartAn rappresenta per Coldiretti Ancona un'occasione cruciale per consolidare la sua missione: supportare l'agricoltura innovativa e sostenibile, coinvolgendo giovani imprenditori e agricoltori nel creare un'agricoltura sempre più resiliente e avanzata. Coldiretti Ancona è parte progettuale del progetto organizzato da ANCI, Comune di Ancona, Comune di Sassoferrato, Comune di Maiolati Spontini e Camera di Commercio delle Marche, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione Marche.



