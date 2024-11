"Da scarto a Opera" la mostra di economia circolare dei ragazzi

Presentata ieri pomeriggio presso l'area verde del Ponte del Diavolo la mostra "Da scarto ad Opera" realizzata dal CEA Legambiente Il Pettirosso di Tolentino, insieme alle ragazze e ai ragazzi Legambiente Junior: Sofia Palmieri Giulia Bacaloni, Elisa Pacioni, Lorenzo Vipera, Francesco Salvucci, Marco Santecchia e Filippo Pisani, coordinati dal professor Luigi Ferretti. La mostra, è stata realizzata nel mese di settembre, utilizzando scarti di lavorazione industriali di legno forniti da Poltrona Frau.

L'idealizzazione di queste installazioni è stata frutto di diversi laboratori didattici e brain-storming durante il centro estivo "La città e il fiume" 2024 che ha visto la partecipazione anche di ragazzi e ragazze dai 7 ai 14 anni di età.

"Il risultato finale, le opere appunto, strizzano l'occhio all'arte astratta, con manufatti e installazioni che, volutamente non sono state trattate artificialmente, per consentirne la naturale trasformazione ed osservarne i mutamenti del legno nel tempo - ha dichiarato Fabiola Cavarischia, CEA Legambiente "Il pettirosso". Il laboratorio è stato un percorso di economia circolare a tutti gli effetti, con materiali di scarto concessi dalla Poltrona Frau, diventati materia prima seconda necessaria per la realizzazione delle opere elaborate dai nostri ragazzi e dalle nostre ragazze".

Le opere sono state collocate lungo un percorso itinerante all'interno del "Parco fluviale del Ponte del Diavolo" e rappresentano la circolarità della natura, dove non esistono scarti, ma ogni materia, trova una sua funzionalità nell'ambiente, armonizzandosi con esso.

Hanno preso parte all'iniziativa: Mauro Sclavi Sindaco di Tolentino, Diego Aloisi Assessore al Bilancio Comune di Tolentino, Fabiano Gobbi Assessore alle attività Produttive, Luigi Ferretti, Paolo Vellante Presidente Legambiente "Il Pettirosso", Fabiola Cavarischia Responsabile CEA Legambiente "Il Pettirosso", Marco Ciarulli Presidente Legambiente Marche.





