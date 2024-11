Aveva già un foglio di via ma era ad Ancona, deferito

Inottemperanza a Foglio di via, ubriachezza e modiche quantità di stupefacenti per uso personale. Identificati 49 giovani, di cui 13 con a carico precedenti di polizia. E' l'esito dei controlli del sabato pomeriggio per garantire l'ordine e la sicurezza in città da parte della polizia con l'ausilio della Squadra volante. Al setaccio degli agenti di polizia le zone in prossimità delle principali fermate degli autobus di linea urbana che dalla periferia giungono nel centro cittadino e nelle principali piazze e vie del "salotto " della città dorica. In Piazza Cavour, i poliziotti hanno individuato una giovane che, seduto su di una panchina, alla vista degli agenti ha cercato di occultare qualcosa in una scarpa. Difronte alle divisi non gli è restato che consegnare un involucro di plastica trasparente con all'interno 3,7 grammi di hashish per uso personale. A lui è stata contestata la violazione prevista dall'art. 75 D.P.R.

309/90. Sempre durante i controlli i poliziotti sono stati chiamati presso un esercizio pubblico, nei pressi di Piazza Roma, per la presenza di una persona molesta che inveiva contro i clienti. E' stato rintracciato a piazza Pertini seduto su una panchina, da solo, che urlava. Il cittadino, di origine italiana, 37 anni, appariva chiaramente alterato da abuso di sostanze alcoliche. Dai controlli è emerso che avav già ricevuto un Foglio di via obbligatorio dal Comune di Ancona per la durata di tre anni, emesso nei suoi confronti dal Questore Capocasa nell'aprile scorso. E' stato così trasportato dai parasanitari e poi deferito all'Autorità Giudiziaria nonchè sanzionato per ubriachezza. Anche la presenza dei militari dell'Esercito Italiano dell'operazione "Strade Sicure" ha contribuito alla realizzazione di un'efficacia attività preventiva per rendere tranquilla e piacevole la passeggiata e lo shopping nel centro cittadino.



