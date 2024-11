Violenza sessuale e truffa, due arresti

Condannati per violenza sessuale e truffa, i carabinieri arrestano un 63enne e un 35enne nel Maceratese. Nel corso dei servizi di prevenzione, i carabinieri della stazione di Treia (Macerata) hanno arrestato un 63enne del luogo, volto già noto alle forze di polizia, su ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal tribunale di Macerata, a seguito di una condanna a sette anni di reclusione per violenza sessuale aggravata. In manette anche un 35enne domiciliato a Treia , pregiudicato, su ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal tribunale di sorveglianza di Firenze, a seguito di una condanna a due anni e due mesi di reclusione per truffa.

Entrambi gli arrestati, dopo la redazione degli atti, sono stati trasferiti nella casa circondariale di Fermo, come disposto dalle autorità giudiziarie.



