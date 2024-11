Barcollava sul ponte del fiume Chienti, messa in salvo

Segnalata da alcuni automobilisti mentre percorreva barcollando sul ponte del fiume Chienti, lungo la statale 16, tra i comuni di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, una donna di origine nigeriana in stato di alterazione è stata messa in sicurezza dall'intervento dei carabinieri della pattuglia del Nucleo Radiomobile. La donna verso le ore 13,00 si sporgeva pericolosamente dalla barriera guard rail. I militari l'hanno afferrata scongiurando ulteriori situazioni di pericolo.

La donna è stata poi soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata all'Ospedale Civile di Civitanova Marche per le cure del caso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA