Alla Mole domani la finale 'Italian cheese awards '24'

Sfida dei migliori formaggi domani alla Mole Vanvitelia ad Ancona per i 33 prodotti finalisti, selezionati tra oltre 1.400 candidati per conquistare l'ambita statuetta dorata, simbolo dell'eccellenza casearia italiana.

Venti esperti giudici premieranno i migliori prodotti caseari in 10 diverse categorie.

eleggendo i vincitori della nona edizione degli "Italian Cheese Awards", un riconoscimento riservato alle eccellenze della produzione casearia italiana, realizzata con latte 100% nazionale.

I vincitori delle 10 categorie del premio ("Freschissimo", "Fresco", "Pasta molle", "Pasta filata", "Pasta filata stagionata", "Semistagionato", "Stagionato", "Stagionato oltre i 24 mesi", "Erborinato" e "Aromatizzato") saranno proclamati ad Ancona, domani dalle 17:00, presso l'Auditorium della Mole Vanvitelliana. A guidare la classifica delle regioni più rappresentate il Veneto, con ben 7 formaggi in finale, seguito da Sardegna e Puglia, entrambe con 4 finalisti. Oltre ai 10 "Awards" in concorso, verranno assegnati anche 7 premi speciali: "Miglior derivato del latte", "Miglior formaggio di montagna", "Premio alla carriera", "Donne del latte", "Cheese Bar dell'anno", "Formaggio dell'anno" e "Caseificio dell'anno".

La serata culminerà con una speciale degustazione aperta al pubblico presente, dove i veri protagonisti saranno i 33 formaggi finalisti: un'occasione imperdibile per celebrare i sapori più autentici d'Italia e vivere un'esperienza unica tra latte, caglio e sale.

Le Nomination finali, definite lo scorso aprile durante Formaggio in Villa a Cittadella (PD), hanno dato voce anche al pubblico, che ha partecipato alla scelta votando i propri formaggi preferiti insieme a esperti e professionisti del settore. L'evento è organizzato da Guru Comunicazione, impegnata a valorizzare il settore lattiero-caseario con iniziative come Made in Malga, Formaggio in Villa e Caseifici Open day, e rappresenta un riconoscimento unico dedicato ai produttori italiani che utilizzano solo latte 100% nazionale.



