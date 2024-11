Turismo, al via i tavoli degli Stati generali

Al via i tavoli di lavoro degli Stati generali del turismo 2025 di Pesaro che si svolgeranno il 14, 18, 27 novembre e il 2 dicembre. L'annuncio arriva dal sindaco di Pesaro Andrea Biancani e dal vicesindaco Daniele Vimini che la definiscono come "un'occasione unica e importante per continuare a costruire, insieme, la strada del turismo della città e del territorio per il 2025 e gli anni a venire" invitando a partecipare "stakeholder, professionisti, enti e associazioni del settore" al fine di "non disperdere nulla di questo anno straordinario di Pesaro capitale italiana della cultura 2024".

Ogni tavolo avrà un focus in particolare. Quello di giovedì 14 novembre sarà il "tavolo permanente di monitoraggio" e si svolgerà alle ore 17.30 (fino alle 19), a Palazzo Gradari, con lo scopo di creare un dialogo tra soggetti pubblici e privati.

Lunedì 18 novembre invece sarà incentrato su "turismo e territorio: sviluppare una destinazione diffusa e sostenibile" in programma alle ore 15.30 (fino alle 17), nella sede di Pesaro di Alpitour World. Il tavolo "Cantiere 2033", si terrà mercoledì 27 novembre, alle ore 17.30 (fino alle 19), a Palazzo Gradari, sarà l'occasione per un brainstorming generativo per la candidatura di Pesaro a Capitale europea della cultura 2033.

"Turismo inclusivo: accessibilità e personalizzazione delle esperienze" sarà invece il tavolo di lunedì 2 dicembre, alle ore 17.30 (fino alle 19) nella sede Renco di strada del Montefeltro 51, per rendere il turismo accessibile a tutti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA