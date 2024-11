Piantedosi, 'Marche territorio sano, poco incline a criminalità'

Le Marche "sono tradizionalmente un territorio molto sano, poco incline ad aprire spazi" a presenze organiche di criminalità, la tradizione di questa regione è di essere respingente" da questo punto di vista, ma "non dobbiamo mai abbassare la guardia e c'è un'attenzione permanente". Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi da Ancona assicura che "al momento non abbiamo dei segnali di particolare preoccupazione circa la capacità di penetrazione della criminalità" a proposito della ricostruzione post sisma nelle Marche. Ma, ha aggiunto, "non dobbiamo mai abbassare la guardia" perchè ci sono gli interessi criminali sul versante economico e e gli inetressi nella ricostruzione "ma - ha assicurato - siamo abbastanza attrezzati". E dunque su questo mi sentirei di esprimere un momento di tranquillità, perché noi abbiamo delle strutture, anche centrali, che monitorano in accordo con le stazioni appaltanti quelle che sono le possibilità di infiltrazione". E comunque "al momento non abbiamo dei segnali di particolare preoccupazione". L'argomento è stato affrontato al tavolo del Comitqto provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto oggi dal responsabile del Viminale.



