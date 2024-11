Rissa a Macerata, scattano 12 denunce dopo indagini polizia

Denunciati a Macerata 12 cittadini extracomunitari di origine peruviana per rissa, lesioni personali e percosse. E' l'esito dell'attività d'indagine dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Macerata, avviata dopo un episodio, avvenuto nella tarda serata del 21 ottobre, quando in una via centrale di Macerata, una pattuglia della Polizia era intervenuta su richiesta di aiuto da parte di una cittadina peruviana per una lite in strada fra connazionali.

Ricostruita la dinamica della vicenda è emerso che all'origine della rissa vi erano futili motivi, legati alla restituzione di un telefono cellulare, che avrebbe provocato dei diverbi sfociati nell'aggressione del 21 ottobre. Quella sera, la donna mentre si trovava in casa, sentiva delle urla provenire dalla strada e vedeva che un suo parente era stato accerchiato e picchiato da altri connazionali che poi si davano alla fuga.

L'aggredito aveva dovuto ricorrere alle cure in ospedale per ferite guaribili in 30 giorni.

Dall'analisi degli atti e delle denunce presentate, i poliziotti sono risaliti alle singole responsabilità delle dodici persone di nazionalità peruviana, regolari in Italia e richiedenti asilo, residenti a Macerata, alcuni con a carico precedenti reati della stessa specie.



