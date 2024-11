Galleria Risorgimento: Silvetti, 'entro 2024 il ripristino'

Saranno consegnati a breve, entro la fine del 2024, i lavori per il ripristino della copertura interna della galleria del Risorgimento e per l'adeguamento antincendio.

Lo hanno annunciato oggi il sindaco Daniele Silvetti e l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini nel corso di una conferenza stampa sul posto, in cui sono stati anche presentati i risultati del lavoro di ripristino dell'area sottostante il palazzo rotondo della rotatoria di piazzale della Libertà.

"L'area all'esterno della galleria, che è una delle vie di accesso al centro della città - ha detto il sindaco - è stata resa più presentabile e più dignitosa, viste le condizioni di incuria e di sporcizia in cui versava". Il primo cittadino ha poi descritto i lavori della parte interna, che consentiranno di avere una infrastruttura più accessibile, luminosa e sicura, e ha anticipato che i tempi di realizzazione saranno di circa tre mesi, a partire dai giorni successivi all'Epifania. "Il cantiere - ha detto - sarà mobile, per consentire di ridurre al massimo i disagi per i cittadini. Il tempo sarà contenuto e credo che, di fronte a qualche inevitabile disagio, prevalga l'obiettivo comune di portare a termine quest'opera importante".

Per quanto riguarda l'interno della galleria, gli uffici stanno predisponendo due diversi progetti: la pannellatura della galleria e l'adeguamento antincendio.

Il primo intervento, per cui l'iter è arrivato alla fase del progetto esecutivo, per un valore di 200mila euro, prevede la pannellatura delle pareti della galleria per un'altezza di circa 3 - 3,5 metri da entrambi i lati con pannelli in alluminio lavabili. Lo scopo è duplice: i pannelli serviranno per la pulizia e il drenaggio delle acque di infiltrazioni laterali e per riflettere l'illuminazione. Saranno usati pannelli in alluminio grecato standard, classe A1 di reazione al fuoco (materiale completamente non combustibile).

Ammontano invece a 582mila euro i lavori per l'adeguamento antincendio, che prevedono lo smantellamento dei ventilanti, la bonifica del camino, un locale tecnico, un nuovo impianto di rilevazione incendi, un impianto idrico antincendio, un semaforo con attivazione automatica del rosso in caso di rilevamento di un incendio, la videosorveglianza dei presidi antincendio, le colonnine SOS e segnalazione luminosa distanza uscite. Il progetto è stato suddiviso in due lotti. Il primo lotto è pronto per essere approvato dalla giunta, dopo il coordinamento con il progetto di installazione delle pannellature metalliche per le pareti laterali della galleria. Il progetto del secondo lotto è già stato approvato nel mese di agosto. I lavori sono stati affidati all'interno di un accordo quadro già esistente e a breve saranno formalmente consegnati.

"Questo investimento - ha affermato Tombolini - risponde alla richiesta di miglioramento del decoro interno della galleria.

Abbiamo anche appostato ulteriori risorse di bilancio per realizzare il metaprogetto che ci consentirà di valorizzare in chiave artistica e illuminotecnica la galleria. Per ora diamo una prima risposta, molto consistente, per risolvere le criticità e rispondere alle numerose segnalazioni dei cittadini.

La città la possiamo trasformare anche grazie a chi ci sostiene, in collaborazione con le aziende e con gli sponsor, che ringrazio, insieme con gli uffici Lavori pubblici e Manutenzioni che sono impegnati per la realizzazione di questi progetti".

Per quanto concerne l'area a fianco del palazzo ex Enel, ristrutturato per essere destinato a condominio per civili abitazioni, è stato recentemente portato a termine un intervento sulla pavimentazione e sull'impianto di illuminazione, con un investimento di 70 mila euro. Per la pavimentazione si è proceduto con una lastratura con materiale lapideo. L'impianto di illuminazione pubblica è invece a led, realizzato secondo i criteri di sostenibilità e risparmio energetico.



