Disfida delle Arti per riscoprire il patrimonio culturale

Un confronto all'insegna della cultura quello proposto da "La Disfida delle Arti", una serie di eventi che esaltano il patrimonio culturale di Jesi (Ancona) attraverso la competizione tra i quattro quartieri storici della città: Posterma, San Benedetto, Santa Croce e San Pietro. Il primo appuntamento è per domani venerdì 8 novembre, alle ore 20:30 al Circolo Cittadino di Jesi. Non mancheranno laboratori, convegno e momenti di approfondimento. A organizzare la manifestazione è l'Ente Palio di San Floriano, in collaborazione con gli Stupor Mundi Jesi. "Abbiamo vinto il Bando Accoglienza Regione Marche 2024 con l'Associazione Culturale Willer & Carson con lo scopo di accendere i riflettori sui luoghi noti e meno noti della Città. "La Disfida delle Arti" rappresenta un'occasione unica per valorizzare i quartieri storici di Jesi attraverso tante performance per tutti i gusti.

Ringrazio la Regione Marche per il prezioso supporto e tutte le associazioni e i gruppi che partecipano, tra cui Res Humanae Aps, il Circolo Cittadino di Jesi, la Motus Danza, il Museo Stupor Mundi Federico II, il Maestro David Uncini e tutti gli artisti", commenta Emanuel Santoni, Presidente dell'Ente Palio di San Floriano.



