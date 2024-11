La prima di Lovpoem inaugura cartellone di Scena Contemporanea

Tormenti di amori perduti vissuti in uno spazio domestico tra ironia e nostalgia, snocciolando attraverso video e canzoni i luoghi e i momenti iconici che li hanno punteggiati. È il filo conduttore di Lovpoem, nuova creazione del danzatore e performer Ludovico Paladini realizzata assieme a Guglielmo ed Eleonora Diana, rispettivamente per il suono e le luci, che il 9 novembre prossimo al Teatro Sperimentale di Ancona inaugura in prima assoluta il cartellone Scena Contemporanea in una nuova produzione di Marche Teatro.

Astro nascente della coreografia contemporanea, Paladini, 26 anni, è nato a Roma, ma cresciuto nelle Marche ad Avacelli di Arcevia in provincia di Ancona, ed è di casa anche a Losanna, dove si è diplomato all'Haute école des arts de la scène - Manufacture. Lavora attualmente anche con la Compagnia di Maria La Ribot. Sul palco ha creato una stanza in ombra, "quasi una finestra aperta sull'intimità", ha raccontato all'ANSA, dove le lampade vengono continuamente spostate dal protagonista per creare un'atmosfera acconcia al godimento della sofferenza, non prendendosi troppo sul serio. Una sofferenza che non ha un inizio e una fine, ma un andamento sinusoidale, e che ripercorre nostalgicamente i momenti d'amore vissuti sbriciolati in frammenti di romantiche canzoni pop (ben 300 quelle rielaborate da Guglielmo Diana) da 'Se telefonando' a 'Chiudo gli occhi e penso a te' a 'Maledetta primavera'.

Il tutto accompagnato dalla proiezione di luoghi iconici d'incontro e abbandono come il mare e le stazioni e da oggetti di scena che li ricordano. Un percorso catartico talvolta irritante, ammettono gli artisti, "basato sull'estetica del movimento quotidiano, che nella decostruzione del dolore c'insegna l'autoironia".

I costumi, realizzati dalla sartoria del Teatro delle Muse, sono di Stefania Cempini e di Raela Cipi. La performance si avvale del sostegno del ministero della Cultura e di Siae nell'ambito del programma Per Chi Crea.



