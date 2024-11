Sfilata di 32 cani marchigiani che chiedono di essere adottati

Dal box dei canili marchigiani al palco in Piazza Roma: grazie all'iniziativa 'Finalmente a casa' domenica 10 novembre 32 cani, provenienti da 9 diversi rifugi della regione, si presenteranno al pubblico alla ricerca di una famiglia che possa amarli.

"Come avevamo annunciato sin dall'inizio del mandato - spiega l'Assesore alla Tutela degli Animali, Orlanda Latini - crediamo fortemente nel ruolo dell' Amministrazione comunale come ente deputato a tutelare la salute e il benessere degli animali; dopo l'istituzione del Garante degli Animali e l'inaugurazione della 'Bau on the Beach' a Torrette, Ancona ospita l'iniziativa volta alla promozione dell'affido degli animali che, dopo una vita in stallo, hanno bisogno di una famiglia capace di dare loro tutte le cure e l'affetto possibili".

Diretto e presentato da Matteo Greco, l'evento 'Finalmente a casa' ha come protagonisti i cani attualmente ospitati presso i canili di Ancona, Fermo, Filottrano, Senigallia, Civitanova Marche e Osimo.

"Mi auguro che Ancona risponda positivamente a questa iniziativa, - conclude l'Assessore Latini - utile non soltanto per incrementare concretamente il numero di adozioni, togliendo qualche cane adulto o anziano dal canile del box, ma anche per continuare a promuovere la cultura del benessere degli animali grazie alla iniziative collaterali".



