Oncologia: tecniche radioterapiche stereotassiche ad Ascoli

Nuova possibilità di cura per i pazienti oncologici che vengono presi in carico dall'unità operativa di radioterapia dell'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno. Grazie a una donazione di 19.819 euro di Coop Alleanza 3.0, alla quale sono stati aggiunti 16.556 euro di fondi aziendali, l'Ast picena ha acquistato la strumentazione necessaria per l'attivazione di tecniche radioterapiche stereotassiche sugli acceleratori lineari di cui è dotato il reparto dell'ospedale 'Mazzoni' diretto da Antonio Ferretti.

"La radioterapia stereotassica corporea è un trattamento molto efficace anche per chi ha già metastasi, poche lesioni, circa 3/5 metastasi in uno o due organi - spiega il direttore dell'Uosd di radioterapia dell'Ast di Ascoli, Antonio Ferretti - Inoltre, in poche sedute è possibile trattare contemporaneamente più lesioni in diversi distretti corporei, con minimi effetti collaterali".

"Questa tecnologia permette di limitare gli spostamenti e, conseguentemente, di ridurre la mobilità passiva" dice il direttore generale dell'Ast Nicoletta Natalini.

"Questa iniziativa dimostra come tutte e tutti insieme con il sostegno alla ricerca e alla cura possiamo contribuire a costruire un avvenire sereno, dove si possono affrontare e superare le malattie oncologiche" spiega Sabina Sartini, presidente di Area sociale vasta Marche nord e membro del CdA di Coop Alleanza 3.0 - prendersi cura delle persone è tra i più importanti".

"Voglio ringraziare i soci di Ascoli Piceno, delle Marche e dell'Abruzzo - conclude Meri Marziali, presidente di Area sociale vasta Marche sud e Abruzzo e membro del Cda di Coop Alleanza 3.0 - per la generosità e l'entusiasmo con cui hanno donato. La frase 'La mia spesa fa di più' non è uno slogan, ma significa trasformare un gesto quotidiano come fare la spesa in un aiuto concreto e tangibile per il benessere delle nostre comunità e dei nostri territori".



