Meding Group attiva centrale di controllo telemedicina

E' operativa ad Ascoli Piceno la centrale di controllo, in grado di erogare servizi di telemedicina e teleassistenza ed il monitoraggio a distanza permettendo, attraverso l'abbattimento di barriere architettoniche, economiche e geografiche, un più ampio accesso ai percorsi di cura e un coinvolgimento a 360^ gradi degli utenti e dei pazienti.

La Meding Group Srl, azienda leader nei servizi di medicina e sicurezza nel lavoro con sede a Monteprandone, ha avviato significativi investimenti in ambito sanitario - attraverso la realizzazione di una control room per servizi di telemedicina, teleassistenza e telemonitoraggio - con il fine di rispondere ai bisogni espressi dal territorio efficientando i percorsi di cura e di assistenza. Si tratta di un investimento realizzato da un soggetto imprenditoriale che si è assunto il rischio di impresa grazie al sostegno delle risorse ottenute a valere sul Fondo NextAppennino Area Sisma 2009 - 2016: non una semplice sperimentazione ma un servizio attivo e fruibile.



"Siamo di fronte ad una vera e propria convergenza tra profit e non profit in grado di creare un circolo virtuoso di valore, di conoscenze e di competenze, rispondendo al bisogno delle comunità con uno sguardo agli ultimi ed a coloro che manifestano patologie invalidanti" da tetto oggi nel corso di una conferenza stampa l'Ad Gianni Corradetti. "La Cooperativa sociale Meding care supporterà l'operatività della telemedicina e teleassistenza garantendo un servizio di assistenza domiciliare - grazie al coinvolgimento di medici, infermieri ed OSS - anche attraverso la collaborazione proficua avviata con gli Ambiti Sociali Territoriali ed i principali comuni della provincia di Ascoli Piceno".

La telemedicina consente di prestare assistenza medica ai pazienti ubicati in qualsiasi area geografica rendendo altresì più facile l'osservazione dei pazienti a mobilità ridotta e riducendo in modo incrementale i costi sanitari. "Penso in particolare ai borghi e alle frazioni del nostro Appennino centrale, situati in località spesso lontane dai centri principali e difficilmente raggiungibili - ha aggiunto Guido Castelli, commissario per il Governo - È in questi casi, in particolare che i servizi di assistenza a distanza possono venire incontro alle esigenze di una popolazione spesso anziana.

Ed è per questo motivo che con Federfarma condividiamo l'obiettivo di rafforzare nel cratere sisma nuovi modelli di servizio, a partire dalla Farmacia dei servizi".

