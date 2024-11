Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale venerdì 8

Venerdì 8 Novembre 2024 è stato indetto uno sciopero nazionale della durata di 24 ore del servizio di Trasporto Pubblico Locale per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri proclamato dalle OO.SS. Filt-Cgil, Fit- Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e UGL Autoferro senza il rispetto delle fasce di garanzia.

Il servizio di Trasporto Pubblico Locale sarà garantito come da delibera della Commissione di Garanzia n.02/183 del 20/11/2002 così come previsto dalla L. 146/1990 (modificata dalla L.

83/2000).



