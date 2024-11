Ok fondi regionali per due progetti di rigenerazione urbana

Recupero di tutta l'area retrostante la biblioteca comunale compresa tra l'ex-convento San Francesco e il complesso San Filippo, attualmente in stato di degrado, e rigenerazione dell'area del capannone fatiscente di via Le Povere (capannone detto del 'Serpente'). Sono questi i due progetti per i quali il comune di Fabriano (Ancona) si è aggiudicato finanziamenti attraverso la partecipazione a bandi regionali. Nel primo caso, quello del retro del San Francesco, il progetto è risultato vincitore del bando per la riqualificazione degli spazi pubblici dei territori interni aggiudicandosi un finanziamento di 750.000 euro per un investimento complessivo di 850.000 euro. Gli interventi prevedono il recupero del vecchio schermo a muro dove in passato si svolgeva il cinema all'aperto e l'ambiente a botte del San Filippo comunicante con l'area oggetto di riqualificazione e con via Valpovera, dove sarà realizzato un punto di ristoro e accoglienza turistica. Il secondo progetto riguarda la rigenerazione di via Le Povere, intercettando un finanziamento a valere sul bando per l'accoglienza turistica 2024 di 154.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. "Il Cortile di Francesco e la Piazzetta Accogliente, questi i nomi dei due progetti, consentiranno di avere due spazi pubblici aperti e fruibili dalla popolazione e dai turisti, nei quali poter svolgere anche attività culturali", il commento del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo.



