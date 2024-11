4 Novembre, Latini a celebrazione Monumento ai Caduti di Ancona

Il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini alla celebrazione presso il Monumento ai Caduti di Ancona. "Tutti coinvolti nella ricerca della pace e per la difesa dei diritti inviolabili". Presenti alla cerimonia il Vicepresidente del Consiglio regionale, Maurizio Mangialardi, e i consiglieri Mirko Bilò e Luca Santarelli.

Il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, ha partecipato alla celebrazione del Giorno dell'Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate che si è svolta presso il Monumento ai Caduti di Ancona.

Alla presenza del Prefetto di Ancona, Saverio Ordine, di autorità civili e militari, degli studenti delle scuole e di associazioni, si è proceduto alla cerimonia dell'Alza Bandiera e alla deposizione della corona ai piedi del Monumento.

E' stata occasione per il Presidente Latini per una disanima della situazione internazionale, "contesto difficile - ha evidenziato - che deve necessariamente vederci tutti impegnati per la ricerca della pace".

"A livello internazionale - ha aggiunto Latini - dobbiamo recitare un ruolo di difesa dei limiti inviolabili della democrazia e dei diritti umani". A rappresentare il Consiglio regionale alla cerimonia anche il Vicepresidente Maurizio Mangialardi e i consiglieri regionali Mirko Bilò e Luca Santarelli.



