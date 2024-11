Polizia locale Pesaro arresta 48enne, era latitante da due anni

Mostra documenti falsi al controllo vicino al pronto soccorso di Pesaro, la Polizia locale si insospettisce e verifica l'identità del 48enne spagnolo: era un latitante ricercato da 2 anni per evasione: ora è stato trasferito in carcere in attesa della direttissima. Il 48enne, senza fissa dimora, ha esibito una carta d'identità che ha insospettito la squadra, composta anche da personale con professionalità specifica sul falso documentale. L'uomo, che ha dichiarato di risiedere a Lucrezia, è stato accompagnato in Questura per accertamenti: è risultato che il documento era falso; era già identificato in Italia per diversi reati, tra cui quello di rapina, commessi nel 2018-2019, costatigli otto mesi di carcere ai domiciliari a Bergamo imposti nel 2022; dopo averne scontati sei, l'uomo si era reso irreperibile.

La Procura di Bergamo aveva emesso un ordine di cattura comprendente anche l'accusa di evasione. L'operazione in via Oberdan della Polizia locale, in contatto e coordinamento con la Procura, si è conclusa alle 23 con l'arresto. Il sindaco di Pesaro Andrea Biancari e l'assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Sara Mengucci si dicono "fieri della Polizia locale per l'importante operazione di indagine e controllo messa a segno nel pomeriggio di ieri. Uomini e donne della squadra, ancora una volta, hanno dimostrato una professionalità non comune: il loro lavoro di verifica e indagine quotidianamente al servizio della comunità è prezioso e fondamentale per garantire la sicurezza del territorio". Parlando di "un'operazione molto importante. È stato individuato e arrestato un soggetto dalla spiccata capacità criminale".



